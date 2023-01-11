Путин потребовал решать проблемы новых регионов, несмотря на спецоперацию

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Боевые действия на присоединенных к России территориях не повод откладывать решение проблем их жителей на потом, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством на тему социальных выплат в новых регионах. Трансляцию заседания ведет РБК.

«Ситуация в новых субъектах сложная, в отдельных территориях продолжаются и боевые действия. Далеко не везде восстановлена мирная жизнь. <...> Но все это не повод для того, чтобы взять паузу и отложить на потом решение самых насущных вопросов», — сказал глава государства.

Люди, переживающие тяжелые времена, ждут решения проблем и хотят увидеть изменения к лучшему, подчеркнул Путин. Он напомнил, что к 2030 году жители новых территорий должны «выйти на общероссийский уровень по состоянию инфраструктуры, уровню социальных услуг, по многим другим параметрам».

15 декабря прошлого года Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам тоже призывал к этому. «Мы уже прошли этот путь с Крымом и Севастополем. И знаем, что нужно сделать», — заявлял глава государства. Он поручил правительству до конца первого квартала 2023 года разработать программу социально-экономического развития новых субъектов России для их выхода на общероссийский уровень к 2030 году.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов в конце сентября. 30 сентября Путин подписал соответствующие договоры с главами этих регионов.