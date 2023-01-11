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Путин обсуждает пенсии и выплаты в новых регионах. Трансляция
Правительство и президент России Владимир Путин проводят совещание по социальным выплатам в новых регионах: РБК ведет прямую трансляцию.
Эксперты РАНХиГС предложили способы повысить пенсии в России
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