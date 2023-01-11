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Омбудсмен сообщила об обнаружении 22 пропавших на Украине военных

Омбудсмен Москалькова: более 20 пропавших без вести российских военных нашли на Украине
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Более 20 российских военнослужащих, пропавших без вести на Украине, нашли, некоторых уже вернули в Россию. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после встречи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, передает ТАСС.

«Господин Лубинец со своей стороны тоже провел работу по установлению местоположения российских военнослужащих. Более 20 человек были найдены, некоторые из них возвращены домой», — рассказала Москалькова.

Омбудсмен также сообщила, что ранее они с Лубинцом обменялись списками пленных, которых стороны просили взаимно освободить. «Работая с нашими ведомствами, с Министерством обороны, со спецслужбами, мы по нашим спискам смогли вернуть более 40 человек с российской стороны и 40 со стороны Украины», — отметила она.

Встреча Москальковой и Лубинца прошла в Турции. Украинский омбудсмен сообщил, что обсудил с Москальковой «широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран».

Ранее Лубинец говорил, что планирует обсудить с Москальковой взаимное возвращение гражданских лиц, привлеченных к ответственности по уголовным делам.

Теги
Татьяна Москалькова права человека пропавшие без вести российские военные
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