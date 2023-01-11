Москалькова второй раз за сутки встретилась с украинским омбудсменом

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова второй раз за сутки встретилась с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом в Анкаре, передает «РИА Новости».

Встреча проходила при участии турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча.

Ранее 11 января Москалькова сообщила в телеграм-канале, что провела запланированную встречу с Лубинцом, в ходе которой они обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран.

После этого Малкоч заявил, что Турция хочет выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной по вопросу открытия гуманитарного коридора для помощи пострадавшим от военных действий на Украине детям, женщинам и раненым.

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