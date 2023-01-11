В Красноярске отменили крещенские купания из-за ОРВИ и гриппа

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В Красноярске в этом году не будет организованных крещенских купаний из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом говорится в сообщении на сайте мэрии о совещании, где обсуждались вопросы празднования Крещения в городе.

«В этом году обустроенных и освященных купелей не будет ни на Базаихе, ни на Енисее, ни на Каче. Связано это с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», — говорится в сообщении.

При этом граждане смогут посещать храмы и набрать святой воды. Утром 18 января во всех храмах города пройдут литургии Крещенского сочельника, по окончании которых начнется освящение и раздача святой воды, отметили в мэрии.

В Красноярске сохраняется высокий эпидемический порог. Как накануне сообщил главный санитарный врач по региону Дмитрий Горяев, за праздничную неделю грипп и ОРВИ были выявлены почти у 13 тыс. человек. Эпидемический порог был превышен на 61,5%.

В Роспотребнадзоре сообщили РБК, что регионы могут самостоятельно принимать решения о проведении тех или иных массовых мероприятий. Они принимаются «на уровне региональных органов исполнительной власти в зависимости от эпидситуации», заявили в надзорном ведомстве.

В 2021 году из-за пандемии коронавируса власти ряда регионов отказались от проведения купаний. В РПЦ также просили воздержаться от них. В тот год власти Красноярского края ввели штрафы. Сумма штрафа составляла от 500 руб. до 1 тыс. руб. для граждан.