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Пандемия коронавируса ,  
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В Красноярском крае будут штрафовать за купание в проруби на Крещение

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Красноярском крае будут штрафовать тех, кто будет купаться в прорубях в честь религиозного праздника Крещение Господне. Об этом сообщается на официальном сайте регионального ГУ МВД.

«Непосредственно за купание в не предназначенных для этого местах граждане могут быть привлечены к административной ответственности», — говорится в сообщении. «Никаких разрешенных мест для купания организовываться не будет», — заявили в полиции.

Сумма штрафа — от 500 руб. до 1 тыс. руб. Для должностных лиц штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для юрлиц — от 5 тыс. до 20 тыс. руб.

Сотрудники ведомства будут охранять общественный порядок и безопасность на объектах религиозного культа и вблизи них. Им будут помогать росгвардейцы, работники частных охранных предприятий, народные дружинники и казаки Енисейского казачьего войска.

Как в регионах будет организовано купание на Крещение
Общество
Фото:Дмитрий Ловецкий / AP

Ранее Красноярская епархия Русской православной церкви (РПЦ) заявила об отказе от традиционных крещенских купаний, которые должны были пройти 18 и 19 января. Священники в этом году не будут освящать проруби.

«Мы идем навстречу рекомендациям Роспотребнадзора и не хотим устраивать массовые скопления людей во время пандемии», — пояснил руководитель пресс-службы и службы протокола Красноярской епархии Андрей Скворцов. По его словам, РПЦ также рекомендует всем, кто придет на праздничные службы и за святой водой, соблюдать масочный режим и сохранять социальную дистанцию.

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По словам доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, вероятность заражения COVID-19 в самой проруби не высока, но риск заболеть значительно выше в помещениях для подготовки к купаниям. Связано это со скученностью в замкнутом пространстве и низкой вентиляцией.

В самой же воде возбудитель коронавирусной инфекции встречается в незначительном количестве, поэтому и вероятность заражения через воду очень низкая. Но она возрастет, если в купели будет много людей, которые не будут соблюдать социальную дистанцию, пояснила РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Кроме того, дополнительная опасность заразиться может быть из-за стресса для иммунитета в результате купания, добавила вирусолог. Она предостерегла от переохлаждения тех участников купаний, у которых есть хронические заболевания.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

купание Красноярский край прорубь коронавирус COVID-19 штрафы полиция Крещение
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