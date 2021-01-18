В Красноярском крае будут штрафовать за купание в проруби на Крещение

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Красноярском крае будут штрафовать тех, кто будет купаться в прорубях в честь религиозного праздника Крещение Господне. Об этом сообщается на официальном сайте регионального ГУ МВД.

«Непосредственно за купание в не предназначенных для этого местах граждане могут быть привлечены к административной ответственности», — говорится в сообщении. «Никаких разрешенных мест для купания организовываться не будет», — заявили в полиции.

Сумма штрафа — от 500 руб. до 1 тыс. руб. Для должностных лиц штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для юрлиц — от 5 тыс. до 20 тыс. руб.

Сотрудники ведомства будут охранять общественный порядок и безопасность на объектах религиозного культа и вблизи них. Им будут помогать росгвардейцы, работники частных охранных предприятий, народные дружинники и казаки Енисейского казачьего войска.