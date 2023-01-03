Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась на 29,3%

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России упала на треть за неделю

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю с 26 декабря по 1 января упала на 29,3% по сравнению с предыдущей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«На 52 неделе 2022 года (26.12.2022 — 01.01.2023) на территории Российской Федерации отмечается снижение суммарной заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 29,3% в сравнении с предыдущей неделей», — сказано в сообщении.

На вирусы гриппа, по информации ведомства, приходится 81,3% от всех циркулирующих среди населения респираторных вирусов.

Доминирующим среди вирусов гриппа по-прежнему остается штамм гриппа А (H1N1) 2009, так называемый свиной грипп. Им заразились 60,8% всех заболевших гриппом в течение недели. К концу декабря штамм выявили во всех регионах России.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ начала резко расти в декабре. Так, за неделю с 12 по 18 декабря она выросла на 15,8%. Неделей ранее прирост составлял 30–35%

К концу месяца темпы заболеваемости начали падать. За неделю с 20 по 27 декабря показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 7% по сравнению с предыдущей, следовало из статистики ведомства.

Свиной грипп, по данным Роспотребнадзора, считается одним из опасных вариантов инфекции. Это связано с тем, что штамм может вызвать тяжелое течение заболевания и вирусную пневмонию. Глава ведомства Анна Попова предупреждала, что вирусом заражаются в первую очередь дети и пожилые люди.