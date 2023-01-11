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«Коммерсантъ» узнал о планах VK вложить ₽300 млн в российские видеоигры

«Коммерсантъ»: VK запланировал вложить ₽300 млн в российские студии видеоигр
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

VK планирует инвестировать около 300 млн руб. в российские игровые студии и запустить в университетах специальные образовательные программы для подготовки профильных кадров. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ознакомившийся с презентацией VK «Развитие игровой индустрии в 2023–2024 годах», которая была представлена на совещании с разработчиками в Минцифры 15 декабря.

По данным собеседника газеты, знакомого с планами VK, компания сосредоточится на инвестициях в проекты, которые находятся на начальном этапе — в виде прототипа или на ранней стадии разработки. «Студии, которые войдут в периметр VK, будут иметь особые условия на размещение проектов на платформе дистрибуции VK Play и в магазине приложений RuStore», — заявил он.

27 сентября VK продала 100% акций игрового подразделения My.Games управляющему партнеру частной инвестиционной компании Leta Capital Александру Чачаве, стоимость сделки составила $642 млн. Компания решила развивать собственный игровой бренд VK Play. В 2019 году VK объединила все игровые активы (Warface, World War 3, Love Choice и другие) под единый международный бренд My.Games для «улучшения организационной структуры и взаимодействия команд».

В сентябре «Ведомости» писали о переговорах VK с рядом игровых студий о соглашении на эксклюзивную представленность продуктов на игровой платформе для стран СНГ VK Play. Она была запущена в бета-тестирование в апреле прошлого года, объединяя каталог игр, киберспорт, стриминг и облачный гейминг.

Представитель VK сообщал газете, что компания активно вкладывается в развитие VK Play и предлагает «самую низкую на рынке» комиссию в 5% и маркетинговую поддержку.

Теги
VK игровая индустрия онлайн-магазин
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