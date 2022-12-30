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«Коммерсантъ» узнал о планах «Яндекса» и VK по созданию мобильной ОС

«Ъ»: VK, Сбербанк и «Яндекс» намерились создать мобильную ОС на базе Android
«Яндекс» YNDX ₽1 819,6 +0,21% Купить
VK VKCO ₽441,6 +0,23% Купить
Сбербанк SBER ₽140,96 +1,04% Купить
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

«Яндекс», Сбербанк, VK и «Ростелеком» намерены учредить компанию-разработчика новой мобильной операционной системы (ОС) на базе Android, а также платформы, которая заменит Google Mobile Services (GMS). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Сбербанк и VK заинтересованы в разработке аналога GMS, как и всем другим, кто хочет, чтобы «их приложения обладали адекватным функционалом», рассказал собеседник издания на рынке электроники. Он указал, что формально пока консорциума разработчиков нет, но компании уже готовы объединиться для создания платформы.

При этом возможное появление новой системы не противоречит планам Ростелекома» развивать мобильную экосистему на базе ОС «Аврора», сообщил газете источник в правительстве. «Аврору» будут использовать в корпоративном и госсекторе для работы с «чувствительными данными», а система от консорциума разработчиком нацелена на потребительский сегмент.

Материал дополняется.

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операционная система Android Яндекс Ростелеком VK Сбербанк Минцифры
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