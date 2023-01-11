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SpaceX второй раз перенесла запуск ракеты со спутниками Starlink Технологии и медиа, 09:55
Технологии и медиа ,  
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SpaceX второй раз перенесла запуск ракеты со спутниками Starlink

SpaceX перенесла запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink из-за неполадок
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Запуск ракеты Falcon 9 с 51 мини-спутником перенесен на сутки из-за неполадок. Об этом говорится в Twitter компании Space X.

«Отказываемся от запуска Starlink сегодня из-за необходимости изучить данные по второй ступени [ракеты]», — говорится в сообщении.

9 января планировалось запустить Falcon 9 с базы Военно-воздушных сил США Ванденберг в Калифорнии, однако от миссии пришлось отказаться из-за неблагоприятных погодных условий. Следующую попытку SpaceX собирается предпринять 11 января в 19:48 (12 января в 06:48 мск).

Предыдущий старт ракеты Falcon 9 состоялся с площадки Космического центра имени Кеннеди во Флориде 18 декабря. После примерно девяти минут с запуска первая ступень ракеты-носителя опустилась на плавучую платформу в Атлантическом океане, еще через несколько минут в SpaceX подтвердили факт развертывания 54 спутников.

Starlink — проект по созданию системы спутников, целью которого служит обеспечение глобального доступа к высокоскоростному интернету. В сентябре прошлого года глава SpaceX Илон Маск заявил, что сеть активировалась по всей планете, включая Антарктику.

Использовать интернет от спутников можно в Австралии, Канаде, Бразилии, европейских странах и части США. На околоземной орбите находится более 3 тыс. спутников Starlink.

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После начала российской военной операции терминалы для доступа к интернету спутников получили власти Украины, им пользуются военные и гражданские администрации. До 29 декабря 2022 года SpaceX передала Украине около 24 тыс. терминалов, сообщало Associated Press.

Теги
SpaceX Starlink Falcon 9 запуск ракеты США
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