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SpaceX вывела на орбиту еще 54 спутника Starlink

SpaceX вывела на орбиту еще 54 спутника Starlink

Компания SpaceX вывела на околоземную орбиту еще 54 спутника для своей интернет-сети Starlink. Трансляция велась на сайте компании.

Старт ракеты Falcon 9 состоялся с площадки Космического центра имени Кеннеди во Флориде в 16:32 17 декабря по местному времени (00:32 мск 18 декабря). Спустя примерно 9 минут первая ступень ракеты-носителя успешно опустилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Еще через несколько минут в компании сообщили, что «развертывание всех 54 спутников подтверждено».

Компания отметила, что это уже пятнадцатый запуск и посадка ракеты-носителя первой ступени Falcon 9, включая десять миссий Starlink.

Starlink — проект по созданию системы спутников, целью которого является обеспечение глобального доступа к высокоскоростному интернету. В сентябре глава SpaceX Илон Маск рассказал, что сеть стала активна по всей планете, включая Антарктику.

Пользоваться интернетом Starlink можно в части США, Австралии, Бразилии, Канаде, европейских странах. Во многих государствах Южной Америки, Африки и Азии сервис может начать работу уже в 2023-м. Всего на околоземной орбите находятся более 3 тыс. спутников Starlink.

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