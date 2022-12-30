Белгородский губернатор сообщил об обстреле Шебекинского округа

Шебекинский городской округ Белгородской области обстреляли, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Пострадавших нет. Есть попадание снаряда на территорию промышленного предприятия — выбиты окна, поврежден забор», — написал он.

Сейчас территорию округа продолжают обстреливать, информация о разрушениях уточняется, добавил глава региона.

Шебекинский городской округ на юге граничит с Харьковской областью Украины.

После начала военной операции на Украине власти Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах приграничных населенных пунктов и работе ПВО. Так, Шебекинский городской округ попадал под обстрел 20 декабря. Тогда пострадал один человек, а треть жителей Шебекино осталась без света. Часть снарядов попала в складские помещения на территории промзоны.

За день до этого, 19 декабря, округ тоже был обстрелян. В результате без света остались примерно 14 тыс. жителей, рассказывал губернатор.

В Белгородской области с весны действует «желтый» уровень террористической опасности, который регулярно продлевают. В середине октября президент России Владимир Путин ввел в регионе средний уровень реагирования, предусматривающий усиление охраны общественного порядка, а также военных и государственных объектов, досмотр транспорта и ограничение его движения.