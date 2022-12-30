Белгородский губернатор сообщил об обстреле Шебекинского округа

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 76,08 (+0,42) Инвестиции, 29 дек, 19:52
Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 71,98 (+0,65) Инвестиции, 29 дек, 19:52
10-минутная медитация, чтобы расслабиться после напряженной недели Pro, 13:41 
Минобороны сообщило о заблокированном в тылу иностранном оружии для ВСУ Политика, 13:29
Компактный автомобиль для семейного бизнеса. Обзор РБК и Газ, 13:25
Путин назвал Пеле выдающимся сыном бразильского народа Спорт, 13:24
Подработка в новогодние праздники — 6 вариантов Pro, 13:23
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:22
«СберПервый» запустил новый формат проходов в бизнес-залы аэропортов РБК +, 13:16
Присоединяйтесь к Программе развития
Осваивайте востребованные навыки для карьерного роста с РБК Pro
Узнать подробнее
Белгородский губернатор сообщил об обстреле Шебекинского округа Политика, 13:15
Суд дал прикурившему от Вечного огня жителю Подмосковья два года условно Общество, 13:14
Акции «Яндекса» упали после прощания Воложа с сотрудниками Инвестиции, 13:14
Как россияне будут отдыхать в 2023 году. Календарь Общество, 13:06
В Волгоградской области обнаружили упавшие обломки неизвестного объекта Политика, 13:05
Новые Xiaomi возглавили рейтинг самых мощных Android-смартфонов Life, 13:04
Трусова назвала первый отдых с Кондратюком одним из главных моментов года Спорт, 13:02
Военная операция на Украине ,  
0 

Белгородский губернатор сообщил об обстреле Шебекинского округа

Белгородский губернатор сообщил об ущербе предприятию при обстреле Шебекинского округа

Шебекинский городской округ Белгородской области обстреляли, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Пострадавших нет. Есть попадание снаряда на территорию промышленного предприятия — выбиты окна, поврежден забор», — написал он.

Сейчас территорию округа продолжают обстреливать, информация о разрушениях уточняется, добавил глава региона.

Шебекинский городской округ на юге граничит с Харьковской областью Украины.

После начала военной операции на Украине власти Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах приграничных населенных пунктов и работе ПВО. Так, Шебекинский городской округ попадал под обстрел 20 декабря. Тогда пострадал один человек, а треть жителей Шебекино осталась без света. Часть снарядов попала в складские помещения на территории промзоны.

За день до этого, 19 декабря, округ тоже был обстрелян. В результате без света остались примерно 14 тыс. жителей, рассказывал губернатор.

Читайте на РБК Pro
Ваши счета под угрозой: в чем опасность перехода в новый Социальный фонд
Почему инвесторы разочаровались в золоте и что ждать в 2023 году
Почему дети верят в Деда Мороза и при чем тут теории заговора
Знать прошлое — предвидеть будущее: чему научили кризисы в логистике

В Белгородской области с весны действует «желтый» уровень террористической опасности, который регулярно продлевают. В середине октября президент России Владимир Путин ввел в регионе средний уровень реагирования, предусматривающий усиление охраны общественного порядка, а также военных и государственных объектов, досмотр транспорта и ограничение его движения.

Белгородский губернатор сообщил об обстреле Шебекинского округа
Белгородский губернатор сообщил об обстреле Шебекинского округа

Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел
Материалы по теме
Белгородский губернатор сообщил о «прилетах» по таможенному пункту
Политика
Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом
Политика
Треть города в Белгородской области осталась без света после обстрела
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter