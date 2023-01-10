Белгородский губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле Шебекино

Гладков сообщил о двух пострадавших при втором за сутки обстреле Шебекино

Фото: vvgladkov / Telegram

Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел, по предварительным данным, пострадали двое: мужчина и женщина, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

«В настоящий момент идет обстрел города Шебекино. По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчина и женщина. Информация по разрушениям уточняется. Все оперативные службы находятся на месте», — написал он в телеграм-канале.

Ранее Гладков сообщал, что Шебекино обстреляли в ночь на 10 января. Тогда пострадавших не было, однако разрушения зафиксировали в 12 домовладениях и двух машинах, также была повреждена линия электропередачи.

Шебекино находится менее чем в 10 км от границы с Харьковской областью Украины.

С начала специальной военной операции на Украине Белгородская область постоянно подвергается обстрелам. В регионе с весны действует желтый уровень террористической опасности, в последний раз его продлили до 20 января.

В середине октября президент Владимир Путин ввел в Белгородской области и еще семи граничащих с Украиной регионах России средний уровень реагирования. Он предполагает усиление охраны общественного порядка, военных и важных государственных объектов, отселение жителей в безопасные районы, особый режим въезда и выезда и другие меры.

К середине ноября из опасных приграничных районов Белгородской области отселили более 7 тыс. человек, около 500 из них вывезли за пределы региона.