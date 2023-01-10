В канцелярии Дуды опровергли увольнение чиновника из-за звонка пранкеров

Анджей Дуда (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Сообщение о том, что директора бюро международной политики канцелярии президента Польши Петра Гиллерта уволили из-за разговора между президентом Анджеем Дудой и российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились президентом Франции Эмманюэлем Макроном, — «бред, высосанный из пальца», заявил секретарь канцелярии польского лидера Якуб Кумох.

«Смена директора [бюро] планировалась за много месяцев, потому что Гиллерт получил другое предложение. Я попросил его остаться до конца года. Преемник был назначен, я проверил, 2 ноября. Никто Петра не выгонял. Он — профессиональный дипломат и любимый руководитель», — написал он в Twitter.

О том, что причиной увольнения Гиллерта стал разговор Дуды с представившимися Макроном российскими блогерами, сообщил журналист польской радиостанции RMF.

Разговор, о котором идет речь, состоялся 15 ноября, в день, когда в граничащем с Украиной польском селе Пшеводув упала ракета. В тот день российские военные нанесли массированный удар по украинской военной и энергетической инфраструктуре. Минобороны России опровергло причастность к инциденту и заявило, что по территориям близ польско-украинской границы ударов не наносило. Дуда позже предположил, что, скорее всего, в стране упала ракета украинской системы ПВО.

На записи разговора с Вованом и Лексусом президент Польши говорит, что очень осторожен и «не обвиняет русских» в произошедшем. Он заверил, что ему война с Россией не нужна.

Позже факт разговора подтвердили в канцелярии президента. Там заявили, что Дуда «по необычной манере ведения разговора собеседника» догадался, что происходит розыгрыш, и прекратил разговор.