RMF узнала об увольнении чиновника за разговор Дуды с Вованом и Лексусом

Анджей Дуда (Фото: Hollie Adams / Getty Images)

Директора бюро международной политики канцелярии Польши Петра Гиллерта уволили из-за разговора между президентом Анджеем Дудой и российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщила польская радиостанция RMF.

Пранкеры позвонили Макрону 15 ноября — в день, когда в граничащем с Украиной польском селе Пшеводув упала ракета. В тот день российские военные нанесли массированный удар по украинской военной и энергетической инфраструктуре. Минобороны России опровергло причастность к произошедшему и заявило, что по территориям близ польско-украинской границы ударов не наносилось. Дуда позже предположил, что, скорее всего, в стране упала ракета украинской системы ПВО.

На записи разговора с Вованом и Лексусом президент Польши говорит, что очень осторожен и «не обвиняет русских» в произошедшем. Он заверил, что ему война с Россией не нужна.

Позже разговор подтвердили в канцелярии польского лидера. Там заявили, что Дуда «по необычной манере ведения разговора собеседника» догадался, что происходит розыгрыш, и прекратил разговор.