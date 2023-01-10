Медведев призвал быть «настойчивее» в производстве танков

Модернизированные танки Т-72 ВСУ (Фото: Евгений Котенко / Укринформ / ZUMA / ТАСС)

На фоне финансирования «противниками» модернизации советских танков Т-72 для поставок Украине российским производителям военной техники надо ускорить работу, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы военно-промышленной комиссии. Видео он опубликовал в своем телеграм-канале.

Медведев назвал главным вопросом совещания производство, ремонт и поставки танков, в том числе потому, что «противники» занимаются тем же самым.

«Наши противники профинансировали модернизацию 100 танков Т-72, подчеркиваю, не каких-то иностранных танков, а Т-72, для того чтобы их поставлять на Украину из советского наследия», — сказал он. Российские производители должны «действовать быстрее, настойчивее и эффективнее», подчеркнул Медведев.

Чешская компания Excalibur Army 9 января сообщила, что недавно выиграла контракт на модернизацию около ста советских танков Т-72, которую финансируют США и Нидерланды для военной помощи Украине. Производитель занимался модернизацией Т-72 для поставок Украине еще до начала российской военной операции, указано в заявлении.

У модернизированных танков Т-72 более мощный двигатель, новые системы связи и цифровой диагностики, современные системы прицеливания, дополнительная динамическая броня. «Это дает танку гораздо больше шансов выжить на поле боя. Он может лучше определять цель, более мобилен и, следовательно, лучше защищает экипаж», — сказал представитель компании Андрей Чиртек, отметив, что пока компания может производить около пяти таких машин ежемесячно.

Как пишет Ceske Noviny, в прошлом году Excalibur Army поставила Киеву около 100 единиц военной техники, в том числе Т-72.

После начала российской военной операции западные страны нарастили поставки вооружений Украине. Некоторые государства передавали Киеву советские танки Т-72. В частности, Польша весной отправила Украине более 230 модернизированных Т-72М1, а Северная Македония в июле начала поставлять Киеву закупленные у него же в 2001 году танки.

США в ноябре пообещали передать Украине 45 танков Т-72, которые находились на хранении в Чехии. Планировалось поставить до конца прошедшего года часть машин, а в 2023 году — завершить передачу, говорила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Российские власти осуждают поставки вооружений Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва достигнет целей специальной военной операции, несмотря на военную помощь Киеву, а вооружение, полученное Украиной от западных партнеров, будет легитимной целью для российских военных.