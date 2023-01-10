Медведев призвал быть «настойчивее» в производстве танков

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 74,54 (-0,53) Инвестиции, 18:55
Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 69,61 (-0,69) Инвестиции, 18:55
Издательство объяснило пропажу текста из «Все хреново» Политика, 19:25
На блогершу завели дело за голое фото у московского храма Общество, 19:08
Гонщика сняли с турнира в Омане из-за реакции аудитории на флаг России Спорт, 19:06
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:05
Спрос на новостройки в Москве и Подмосковье вырос в декабре на треть Недвижимость, 19:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:01
Глава МИД Германии приехала в Харьков и пообещала оружие Украине Политика, 18:48
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Отчим россиянки Сапеги сообщил об отказе Белоруссии помиловать ее Политика, 18:42
Bloomberg узнал, как россияне помогли Дубаю поставить рекорд по продажам Общество, 18:41
Путин заявил о важности контроля за ценами Экономика, 18:36
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 18:30
Медведев призвал быть «настойчивее» в производстве танков Политика, 18:13
Как упростить рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 18:05
Минск проверил данные военнообязанных из-за «политической обстановки» Политика, 17:59
Военная операция на Украине ,  
0 

Медведев призвал быть «настойчивее» в производстве танков

Медведев призвал ускорить производство техники на фоне модернизации Т-72 «противниками»
Модернизированные танки Т-72 ВСУ
Модернизированные танки Т-72 ВСУ (Фото: Евгений Котенко / Укринформ / ZUMA / ТАСС)

На фоне финансирования «противниками» модернизации советских танков Т-72 для поставок Украине российским производителям военной техники надо ускорить работу, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы военно-промышленной комиссии. Видео он опубликовал в своем телеграм-канале.

Медведев назвал главным вопросом совещания производство, ремонт и поставки танков, в том числе потому, что «противники» занимаются тем же самым.

«Наши противники профинансировали модернизацию 100 танков Т-72, подчеркиваю, не каких-то иностранных танков, а Т-72, для того чтобы их поставлять на Украину из советского наследия», — сказал он. Российские производители должны «действовать быстрее, настойчивее и эффективнее», подчеркнул Медведев.

Чешская компания Excalibur Army 9 января сообщила, что недавно выиграла контракт на модернизацию около ста советских танков Т-72, которую финансируют США и Нидерланды для военной помощи Украине. Производитель занимался модернизацией Т-72 для поставок Украине еще до начала российской военной операции, указано в заявлении.

У модернизированных танков Т-72 более мощный двигатель, новые системы связи и цифровой диагностики, современные системы прицеливания, дополнительная динамическая броня. «Это дает танку гораздо больше шансов выжить на поле боя. Он может лучше определять цель, более мобилен и, следовательно, лучше защищает экипаж», — сказал представитель компании Андрей Чиртек, отметив, что пока компания может производить около пяти таких машин ежемесячно.

Как пишет Ceske Noviny, в прошлом году Excalibur Army поставила Киеву около 100 единиц военной техники, в том числе Т-72.

Читайте на РБК Pro
Что ждет мир в 2023 году: рассказывают Маск, Безос, Даймон
Налоговая система России сильно обновится в 2023 году. Что важно знать
Как изменится мир в 2023 году: большой обзор The Economist
Уход западных брендов запустил необратимые процессы: как меняются моллы

После начала российской военной операции западные страны нарастили поставки вооружений Украине. Некоторые государства передавали Киеву советские танки Т-72. В частности, Польша весной отправила Украине более 230 модернизированных Т-72М1, а Северная Македония в июле начала поставлять Киеву закупленные у него же в 2001 году танки.

США в ноябре пообещали передать Украине 45 танков Т-72, которые находились на хранении в Чехии. Планировалось поставить до конца прошедшего года часть машин, а в 2023 году — завершить передачу, говорила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Российские власти осуждают поставки вооружений Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва достигнет целей специальной военной операции, несмотря на военную помощь Киеву, а вооружение, полученное Украиной от западных партнеров, будет легитимной целью для российских военных.

Теги
Персоны
Дмитрий Медведев танки Т-72

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Politico узнало о давлении Франции и Польши на ФРГ из-за танков для Киева
Политика
FT узнала о варианте поставок Украине западных танков
Политика
Глава Минэкономики ФРГ допустил поставки Киеву танков Leopard в будущем
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter