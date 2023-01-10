Киргизский банк перестал работать с двумя системами переводов

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Киргизский коммерческий банк «Кыргызстан» с 10 января прекратил работу с российскими системами денежных переводов «Юнистрим» и Contact. Об этом кредитная организация сообщила на своем сайте.

«Отправка и выплата переводов по данным системам денежных переводов будет недоступна. В связи с переходом банка на онлайн каналы обслуживания, наш банк предлагает Вам воспользоваться более удобными и современными способами отправки и получения денег через мобильное приложение», — говорится в публикации.

Contact и «Юнистрим» — одни из крупнейших российских систем денежных переводов.

В марте на фоне проведения военной операции на Украине из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard. В результате их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей. При этом у россиян осталась возможность отправлять деньги со своей российской карты на карту зарубежного банка или получать их за границей наличными с помощью систем денежных переводов.

С сентября около десяти киргизских банков, в том числе Коммерческий банк «Кыргызстан», прекратили обслуживать карты российской платежной системы «Мир» из-за угрозы санкций со стороны США, о которых предупредил американский Минфин. По словам зампредседателя Нацбанка страны Кайыпа Куленбекова, такое решение кредитные организации приняли самостоятельно.