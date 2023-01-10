В Кремле заявили о нюансах в вопросе «неправильных» карт России

Песков о проекте про штрафы за «неправильные» карты России: есть определенные нюансы

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Кремле не знают деталей законопроекта о признании экстремистскими карт и других материалов, где некорректно изображены российские территории, с ним есть определенные «нюансы». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова спросили, знакомы ли в Кремле с проектом закона и поддерживают ли его.

«В деталях не знаком. Безусловно, много вопросов. Понятно, что все карты надо менять. Но где-то не успевают это, где-то не успевают печатать новые. Поэтому есть определенные нюансы. Но не сомнений, что все эти нюансы будут учитываться в ходе работы», — ответил пресс-секретарь.

Законопроект, о котором идет речь, внесли в Госдуму в сентябре. Его авторы — главы комитета по безопасности нижней палаты Василий Пискарев, депутаты Эрнест Валеев и Анатолий Выборный (все от «Единой России»), предложили признать карты, изображения и другие документы, оспаривающие территориальную целостность России, экстремистскими материалами. Также в документе содержалась инициатива ввести административную ответственность за распространение таких карт.

Госдума приняла законопроект в первом чтении 20 декабря. Если депутаты одобрят нововведения, за распространение перечисленных материалов гражданам будет грозить штраф или арест до 15 суток. Максимальная сумма штрафа для юридических лиц составляет 1 млн руб.

Пискарев объяснял необходимость принять документ тем, что в последнее время «активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий» России.

«Особенно опасно, когда такие материалы рассчитаны на детскую аудиторию — как было с детскими фотообоями, продававшимися в одной из популярных торговых сетей, где Крым был обозначен как часть Украины. Очевидно, что это часть гибридной войны, развязанной Западом против России», — говорил депутат.

Крым стал частью России по итогам референдума, который прошел в 2014 году. Украина считает полуостров оккупированным. Российские власти неоднократно подчеркивали, что вопрос о его принадлежности закрыт.

Статус южных курильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и группы Хабомаи оспаривает Япония. Они вошли в состав СССР, а затем России по итогам Второй мировой войны. Токио называет их своими «северными территориями» и требует их возвращения. Из-за этого территориального спора Япония и Россия до сих пор не заключили мирный договор.