Госдума одобрила законопроект о штрафах за «неправильные» карты России

Госдума одобрила в I чтении проект о штрафах до 1 млн руб. за «неправильные» карты России

В сентябре депутаты от «Единой России» предложили ввести штрафы за распространение карт, которые оспаривают официальные границы страны, в частности Крым и Курилы. Закон принят в первом чтении, он предусматривает штрафы до ₽1 млн

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении пакет законопроектов о введении штрафов до 1 млн руб. за распространение карт, оспаривающих территориальную целостность России.

Соответствующая инициатива была внесена в Госдуму 16 сентября группой депутатов из «Единой России» во главе с руководителем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым. В пояснительной записке к документу говорится, что «в настоящее время участились случаи распространения продукции, на которой те или иные части территории Российской Федерации (например, Крым, Южные Курилы и др.) наглядно отнесены к территориям других государств».

Изменения вносятся в ст. 20.29 («Производство и распространение экстремистских материалов») КоАП России. Согласно закону, за распространение таких карт и иной подобной продукции гражданам будет грозить штраф от 1 тыс. до 3 тыс. руб. либо арест до 15 суток, должностным лицам — от 2 тыс. до 5 тыс. руб., юридическим лицам — от 100 тыс. до 1 млн руб.

Вторым документом вносятся изменения в ст. 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности». В статье предлагается указать, что к экстремистским материалам будут отнесены «картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России».

Объясняя необходимость принятия инициативы, Пискарев ранее отмечал, что в последнее время «активно распространяются» карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность российских территорий. «Особенно опасно, когда такие материалы рассчитаны на детскую аудиторию — как было с детскими фотообоями, продававшимися в одной из популярных торговых сетей, где Крым был обозначен как часть Украины. Очевидно, что это часть гибридной войны, развязанной Западом против России», — заявил депутат.