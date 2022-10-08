Губернатор Сахалина счел нелепыми заявления Киева о статусе Южных Курил

Губернатор приравнял споры о принадлежности островов к призывам нарушить целостность государство и напомнил о поправке к Конституции 2020 года. В ней говорится о недопустимости отчуждения территории России и призывов к этому

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Заявления властей Украины о том, что южные острова Курильской гряды являются частью Японии нелепы, заявил в телеграм-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Курильские острова — территория Российской Федерации. Наша земля. Я говорил это много раз и повторю еще: любые споры о принадлежности Курильских остров, призывы к нарушению целостности государства — недопустимы. Особенно нелепо, когда они исходят от представителей [Киева]», — написал губернатор.

Последнюю «точку» в этом вопросе поставили жители Сахалинской области, которые в 2020 году проголосовали за поправку в российскую Конституцию, подчеркнул глава региона.

Голосование по поправкам в Конституцию шло с 25 июня по 1 июля 2020 года. В результате они были приняты и вступили в силу 4 июля. Согласно одной из поправок, Россия обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности, поэтому действия, направленные на отчуждение части территории, а также призывы к таким действиям не допускаются (из этого положения исключены делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы с соседними странами). Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев говорил, что поправка облегчает переговоры с Японией о мирном договоре, так как обсуждение этого вопроса недопустимо.

Вечером 7 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о поддержке страной японской позиции по Южным Курилам. Соответствующее постановление также приняла украинская Рада, которая назвала Южные Курилы «оккупированной Россией территорией Японии».

Япония предъявляет претензии на южные острова Курильского архипелага, которые входят в состав России. Токио называет острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи своими «северными территориями». Острова перешли к СССР по итогам Второй мировой войны.

Япония и Россия не подписали мирный договор после завершения Второй мировой войны из-за этих претензий. В Москве не раз заявляли, что вопрос о передаче островов Японии не стоит, так как эти территории перешли к Советскому Союзу на законных основаниях.