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Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда в его день рождения

Никите Михалкову сегодня исполняется 75 лет. В день рождения он получил очередную государственную награду — звание Героя Труда
Никита Михалков
Никита Михалков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя Труда режиссеру Никите Михалкову.

«За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Михалкову Никите Сергеевичу — кинорежиссеру, общественному деятелю, город Москва», — говорится в тексте указа.

21 октября Михалков празднует юбилей, режиссеру исполнилось 75 лет.

Михалков уже является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», трижды лауреатом государственной премии России и народным артистом РСФСР.

Также режиссер является обладателем Гран-при Каннского фестиваля (1994 год, за фильм «Утомленные солнцем»), «Золотого льва» Венецианского фестиваля («Урга — территория любви», 1991 год).

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После начала эпидемии коронавируса Никита Михалков начал поддерживать теории об искусственном происхождении коронавируса и о связи вакцинации с «чипированием». Например, в начале мая Михалков заявил, что под видом вакцинации россиян «хочет чипировать Билл Гейтс». Михалков уверен, что чип будет контролировать выполнение заданных человеку условий, а тот за это будет получать «криптобонусы». Главной задачей подобной «вакцинации» служит «сокращение человечества», за которое якобы выступал Гейтс, утверждает Михалков. В Генпрокуратуре подобные заявления признали фейковыми.

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