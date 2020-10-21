Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда в его день рождения

После начала эпидемии коронавируса Никита Михалков начал поддерживать теории об искусственном происхождении коронавируса и о связи вакцинации с «чипированием». Например, в начале мая Михалков заявил, что под видом вакцинации россиян «хочет чипировать Билл Гейтс». Михалков уверен, что чип будет контролировать выполнение заданных человеку условий, а тот за это будет получать «криптобонусы». Главной задачей подобной «вакцинации» служит «сокращение человечества», за которое якобы выступал Гейтс, утверждает Михалков. В Генпрокуратуре подобные заявления признали фейковыми.