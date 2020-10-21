Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда в его день рождения
Президент Владимир Путин присвоил звание Героя Труда режиссеру Никите Михалкову.
«За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Михалкову Никите Сергеевичу — кинорежиссеру, общественному деятелю, город Москва», — говорится в тексте указа.
21 октября Михалков празднует юбилей, режиссеру исполнилось 75 лет.
Михалков уже является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», трижды лауреатом государственной премии России и народным артистом РСФСР.
Также режиссер является обладателем Гран-при Каннского фестиваля (1994 год, за фильм «Утомленные солнцем»), «Золотого льва» Венецианского фестиваля («Урга — территория любви», 1991 год).