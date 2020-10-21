Путин по видеосвязи выпил шампанского с Михалковым в честь его 75-летия

Владимир Путин на встрече с Никитой Михалковым (в режиме видеоконференции) (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин по видеосвязи поздравил режиссера Никиту Михалкова с 75-летим, выпив с ним шампанского. Об этом сообщает ТАСС.

«Чисто символически хочу поднять этот бокал за ваше здоровье», — сказал президент. Михалков также взял в руки бокал и сказал: «Я тоже сделаю этот фокус».

Как сообщает Кремль, Путин пожелал режиссеру здоровья и творческого долголетия, а также назвал Михалкова очень талантливым и выдающимся деятелем российской, а также мировой культуры.

В среду, 21 октября, президент подписал указ о присвоении Михалкову звания Героя Труда. Награда была присуждена режиссеру «за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу».