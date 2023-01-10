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В Минэнерго объяснили указом отказ от работы с европейскими трейдерами

Минэнерго объяснило указом отказ работать с соблюдающими потолок цен на нефть трейдерами
BRENT BRENT $83,18 -1,32%
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Минэнерго заявили, что отказ от работы с трейдерами, поддерживающими введенный против российской нефти потолок цен, предполагается указом президента России. Об этом в пресс-службе ведомства рассказали РБК.

«Опубликованный в декабре указ президента запрещает российским компаниям ссылаться на незаконные ценовые ограничения, введенные западными странами в любом виде, напрямую или косвенно», — заявили в Минэнерго, добавив, что запрет относится к любым сделкам с российской нефтью.

Ведомство пообещало предоставить подробную информацию «в ближайшее время», в частности подробности о мониторинге цен и дисконтах. Результаты мониторинга будут использоваться для подготовки дополнительных мер в случае необходимости, направленных на ограничение возможной скидки до пределов, основанных на рыночных ценах.

Российская нефть Urals продавалась 6 января на уровне $38 за баррель — предельная цена ценового эмбарго установлена в размере $60.

27 декабря президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на ценовой потолок на нефть. Запрет поставки топлива странам, использующим эмбарго, начнет действовать с 1 февраля 2023 года, запрет продлится до 1 июля. Исключения на поставку нефти и нефтепродуктов могут быть сделаны на основании «специального разрешения» лидера государства.

Ценовой потолок на российскую нефть, который ввели западные страны, действует с 5 декабря. Потолок цен одобрили страны «Большой Семерки» (США, Япония, Италия, Канада, Франция, Германия, Великобритания), а также Евросоюз и Австралия. С 5 февраля будет введено эмбарго на российские нефтепродукты.

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Еще до введения потолка цен российские власти неоднократно предупреждали, что Москва не будет поставлять нефть в страны, которые его поддержат. Путин в июле говорил, что западные государства наступают «на те же самые грабли», что и с российским газом, потому что в итоге цены на нефть «взлетят до небес».

Теги
новости Минэнерго Владимир Путин потолок цен на нефть
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