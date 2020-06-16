КНДР заявила о полном разрушении совместного с Южной Кореей узла связи

Фото: ISCResearch / Twitter

Власти Корейской Народно-Демократической Республики полностью разрушили узел связи в городе Кэсон, использующийся для переговоров с Южной Кореей. Об этом сообщает «Голос Кореи», официальная радиостанция КНДР.

Взрыв здания произошел в 14:50 по местному времени (8:50 мск).

О подрыве узла связи северокорейскими военными ранее 16 июня сообщило южнокорейское агентство Yonhap. По его информации, военные ужесточили наблюдение и готовятся к возможным столкновениям вблизи напряженных пограничных районов. Сотрудник объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи заявил, что пока «необычных действий» со стороны военных КНДР не было обнаружено.

Ранее уничтожить межкорейский офис связи пригрозила сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). Как пишет Yonhap, КНДР угрожала «наказать» Сеул за распространение пропагандистских листовок, направленных против Пхеньяна.