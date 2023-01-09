Синоптики Вильфанд и Синенков спрогнозировали потепление к Старому Новому году в Москве

Синоптики спрогнозировали мягкую погоду на Старый Новый год в Москве

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

К Старому Новому году (ночь с 13 на 14 января) в Москве потеплеет, рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«13 января мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, небольшой снег. Температура — минус 5–7 градусов. Ветер южный, слабый, атмосферное давление немного выше нормы — 750 мм рт. ст. Такая же погода будет и в ночь на 14-е», — сказал Синенков. Днем 14 января, по его словам, ожидается около минус 4 градусов.

Синоптик связал изменение погоды с уходом холодного антициклона на восток. «Атмосферный фронт, который отделяет холодный воздух от теплого, будет постепенный, и это обусловит постепенное повышение температуры», — объяснил специалист.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «РИА Новости», что в новогоднюю ночь по старому стилю москвичей ожидает «мягкий режим»: температура воздуха прогреется от минус 3 до минус 6 градусов, возможен небольшой снег. 14 января потеплеет до минус 2–3 градусов, говорит Вильфанд.

Накануне он рассказал, что к 11 января в Москве начнется потепление после установившейся с 6 января морозной погоды. Ночь на Рождество в столице стала самой холодной с начала зимы: температура воздуха к 6:00 на главной метеостанции (ВДНХ) достигла минус 23,4 градуса. Из-за холода температуру в системе отопления подняли до максимального значения.