Вильфанд рассказал, когда морозы в Москве пойдут на спад

Днем в среду, 11 января, в Москве будет до минус 7-12 градусов, то есть начнется потепление, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ночью температура опустится до минус 11-16 градусов.

«Это уже явное повышение температуры и ослабление морозов, хотя такой температурный фон тоже ниже нормы, но на пять градусов всего. Однако на фоне усиления ветра до 15 м/с еще не будет казаться, что температура ух, как повысилась», — сказал он. Синоптик добавил, что погода поменяется из-за прихода теплого циклона с Атлантики.

В ночь на четверг тоже будет минус 7-12 градусов, а днем потеплеет до минус 10-15. К пятнице температура придет к климатической норме, «ожидается ночью минус 4-9 градусов и днем минус 1-6 градусов», отметил Вильфанд.

С 6 января в столице установилась морозная погода. Ночь на Рождество стала самой холодной с начала зимы: температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 6:00 достигла отметки в минус 23,4 градуса.

Температурные минимумы, согласно прогнозу Гидрометцентра, также ожидают москвичей в ночь на понедельник, 9 января, когда будет 21-23 градуса мороза. Днем 8 и 9 января прогнозируется минус 14-16 градусов.