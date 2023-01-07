В Москве побит вчерашний рекорд, ночь стала самой холодной с начала зимы

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Ночь на субботу в Москве побила установленный накануне рекорд и стала самой холодной с начала зимы, температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 6:00 достигла отметки в минус 23,4 градуса. Об этом сообщает метеорологический центр Фобос.

«Влияние антициклона на погоду столичного региона продолжает усиливаться, что приводит к дальнейшему понижению температуры. <...> На других метеостанциях Москвы минимальные показания термометров составили от минус 21,1 градусов до минус 24,8 градусов», — говорится в сообщении центра.

До этого, отмечают в «Фобосе», самой холодной была ночь на 6 января, когда минимум составил минус 23 градуса ровно.

Синоптики Гидрометцентра сообщили, что в Москве 7 января ожидаются переменная облачность без осадков, гололедица и мороз до минус 22 градусов. В ночь на воскресенье температура может опуститься до минус 24 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что с 6 по 10 января москвичей ожидает «самая холодная пятидневка» с начала XXI века, температура будет достигать минус 29 градусов. По его словам, длительный период аномально холодной погоды — опасное метеорологическое явление. Он отметил, что температура в столице в этот период будет на 15 и больше градусов ниже нормы. По предварительным расчетам, после 10 января температура воздуха в Москве начнет повышаться.

При этом Вильфанд спрогнозировал морозы от 48 до 53 градусов в Якутии, на Чукотке и в Магаданской области, в регионах европейской части России снижение температуры возможно до 47 градусов.