Гидрометцентр: в Москве 7 января ожидаются мороз до минус 22 градусов и гололедица

Синоптики предупредили о морозе до минус 22 градусов и гололеде в Москве

В Москве 7 января ожидаются переменная облачность без осадков, гололедица и мороз до минус 22 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе будет от минус 20 до минус 22 градусов, а в ночь на воскресенье температура может опуститься до минус 24 градусов. В Московской области днем будет минус 20-25 градусов, а ночью — до минус 27 градусов.

По данным центра погоды «Фобос», ночь с 6 на 7 января стала самой холодной с начала зимы. На базовой метеостанции столицы (ВДНХ) к 06:00 температура опустилась до отметки в минус 23,4 градуса. На других метеостанциях города минимальные показания термометров составили от минус 21,1 до минус 24,8 градуса.

«На территории Подмосковья морозы вплотную подобрались к отметке в минус 30 градусов, на севере региона, в Талдоме, минимальная температура воздуха составила минус 29,4 градуса», — отметили в «Фобосе».

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что в период с 5 по 9 января в регионах европейской части России возможно снижение температуры до минус 34–47 градусов. По его словам, морозы до 35 градусов ожидаются в Московской, Ярославской, Владимирской и Ивановской областях.