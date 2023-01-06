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В Москве из-за морозов подняли температуру в системе отопления

Вице-мэр Москвы Бирюков сообщил о повышении температуры в системе отопления из-за морозов
Фото: Мария Девахина / РИА Новости
Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В системе отопления Москвы подняли температуру до максимального значения из-за морозов, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает «РИА Новости».

Он объяснил, что, по прогнозам синоптиков, с 6 по 10 января в столичном регионе ожидается аномально холодная погода, среднесуточная температура опустится на 9–17 градусов ниже климатической нормы.

«В связи с этим, согласно регламентам, в среду было принято решение начать поэтапное повышение температуры теплоносителя в системе отопления. В настоящее время она скорректирована в соответствии с погодными условиями и находится на максимальном значении», — сказал Бирюков.

Температура в Москве по состоянию на 10:55 составляет минус 23 градуса, следует из данных «Яндекс.Погоды». Согласно данным Гидрометцентра, по состоянию на 9:00 температура в Москве достигла минус 16 градусов.

О резком похолодании в Москве в период с 6 по 10 января ранее говорил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, заявляя, что москвичей ожидает «самая холодная пятидневка» с начала XXI века.

По прогнозам синоптика, днем 6 января ожидаются морозы до 18–20 градусов, в ночь с 6 на 7 января — до 27 градусов, 8 января — до 29 градусов. «Температурный фон днем, включая 9 января, когда все будут выходить на работу, будет около минус 20 градусов», — добавил Вильфанд. При этом он отметил, что после 10 января температура воздуха в столице начнет повышаться.

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Столичное управление МЧС также предупреждает, что днем 6 января температура опустится до минус 19–21 градуса, возможна гололедица и ветер со скоростью 6–11 м/с.

Теги
Москва отопление морозы Петр Бирюков Погода погода в Москве
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