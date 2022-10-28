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Суд оштрафовал актера Смольянинова на 30 тыс. руб. за дискредитацию армии

Гагаринский суд оштрафовал актера Смольянинова на 30 тыс. руб. за дискредитацию армии
Весной после начала боевых действий Смольянинов выступил с антивоенной позицией. В октябре актер рассказывал, что находится не в России
Артур Смольянинов
Артур Смольянинов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Гагаринский суд Москвы признал актера Артура Смольянинова виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП о дискредитации российских Вооруженных сил и оштрафовал его на 30 тыс. руб., сообщили РБК в пресс-службе суда.

РБК обратился за комментарием к Артуру Смольянинову.

Максимальное наказание по этой статье для граждан составляет до 50 тыс. руб., для должностных лиц — до 200 тыс. руб., а для юрлиц — до 500 тыс. руб.

О том, что в отношении актера составили административный протокол, суд сообщил 17 октября. Что именно стало поводом, не уточнялось.

В апреле Смольянинов дал интервью журналистке Катерине Гордеевой (Минюст внес ее в реестр физлиц-иноагентов), в котором заявил об антивоенной позиции. Позднее в октябре актер рассказывал «Медузе» (издание признано Минюстом СМИ-иноагентом), что принял предложение по работе и на полтора месяца уехал в США. Как сообщал Смольянинов, в России ему «постепенно переставали давать работу», «по тем или иным причинам не брали туда, не брали сюда».

Смольянинов известен по ролям в фильмах «9 рота», «Калашников», «Кто, если не мы», а также в сериалах «Самара», «Волк», «За час до рассвета» и «Тайный знак».

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По статистике системы «ГАС Правосудие» и портала московских судов, которые проанализировал РБК, с марта по октябрь в российские суды поступило почти 4,8 тыс. административных дел о дискредитации армии. Из них 3,4 тыс. дел зарегистрировано судами первой инстанции, остальные 1,3 тыс. находились в вышестоящих судах.

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Теги
Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Артур Смольянинов Гагаринский суд дискредитация армии штраф
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0%
Подробнее
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