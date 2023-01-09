Уехавшие от мобилизации россияне застряли в аэропорту в Южной Корее

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Пятеро россиян, которые покинули Россию после объявления частичной мобилизации, застряли в аэропорту Сеула, так как правительство Южной Кореи отказалось предоставить им убежище, пишет газета The Korea Times.

23-летний студент Бурятского университета Владимир Марактаев в интервью газете рассказал, что ушел из дома ночью 24 сентября после получения повестки в военкомат. Сначала Марактаев отправился в Монголию, затем вылетел на Филиппины, где пробыл несколько дней, а в середине ноября прибыл в Южную Корею. Там он подал заявление о предоставлении статуса беженца, но южнокорейские власти отклонили его на этапе предварительной оценки, сейчас Марактаев живет в зале ожидания вылета в аэропорту Инчхона.

Кроме него в аналогичной ситуации оказался 30-летний уроженец Красноярска, который живет в аэропорту 80 дней, 31-летний Джашар Хубиев из Нальчика (Кабардино-Балкария) и еще двое россиян.

Все пятеро мужчин подали жалобу в административный суд Инчхона на Минюст Южной Кореи, призывая его отменить решение об отказе им в статусе беженцев. В Минюсте тогда объясняли, что уклонение от призыва в армию на родине не является уважительной причиной для предоставления статуса беженца.

«Эти люди подвергаются преследованиям в своей родной стране на основании их предполагаемых политических убеждений, что дает им право на получение статуса убежища в соответствии с международными стандартами», — заявил адвокат россиян Ли Джонг-Чан.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Республике Корея.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что власти планируют призвать для участия в спецоперации на Украине 300 тыс. человек. После этих заявлений на границах с Грузией, Казахстаном и Финляндией образовались автомобильные пробки. В Казахстан со дня объявления частичной мобилизации въехали более 200 тыс. россиян, в Грузию — более 700 тыс. россиян, но 600 тыс. потом уехали.

28 октября Шойгу доложил о завершении частичной мобилизации. В начале декабря Путин заявил, что в России в настоящее время нет необходимости в проведении дополнительной мобилизации.