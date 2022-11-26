Украина решила бойкотировать ассамблею ОБСЕ до исключения России

Киев потребовал исключить Москву из парламентской ассамблеи ОБСЕ, отказавшись от участия в ней до соответствующего решения. Польша ранее отказала выдать России визы для участия в осенней сессии и заседания Совета министров ОБСЕ

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Делегация Верховной рады Украины будет бойкотировать работу Парламентской ассамблеи ОБСЕ из-за нежелания организации исключить представителей России. Об этом заявила член делегации Евгения Кравчук, пишет УНИАН.

Она указала, что в пятницу, 25 ноября, постоянный комитет ассамблеи не смог скорректировать правила для исключения России. Бойкот продлится «до тех пор, пока эта международная организация не сможет сформировать свое отношение относительно участия в ней россиян», — пояснила Кравчук.

При этом российская делегация не получила польские визы для участия в осенней сессии ассамблеи, которая проходит в Польше 24-26 ноября, рассказал в середине месяца глава сенаторской делегации Владимир Джабаров. В польском МИДе затем рассказали о решении не выдавать визы делегации России и на заседание Совета министров ОБСЕ, которое состоится в городе Лодзь 1–2 декабря. «Россия должна быть изолирована», поскольку ее интересы совершенно противоположны целям организации, пояснил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

Решение Варшавы раскритиковали власти России. В российском МИДе назвали эти действия провокационными и беспрецедентными, увидев их несовместимость со статусом председателя ОБСЕ. Кроме того, в министерстве считают, что Польша поставила регламент Евросоюза выше обязательств ОБСЕ(с февраля глава МИД России Сергей Лавров находится под санкциями ЕС, ему также было отказано в праве на въезд).

Представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение Польши не пускать Лаврова является «головной болью для ОБСЕ». «Подобные заявления вряд ли могут доставить дискомфорт российской стороне», — заверил он.



