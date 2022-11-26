Украина решила бойкотировать ассамблею ОБСЕ до исключения России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Чёрная пятница! Скидки до −55% на РБК Pro
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 62,88 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 60,48 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Сколько триллионов долларов нужно для достижения углеродной нейтральности РБК и Сбер, 03:33
Пентагон сообщил о ракетном обстреле близ базы США в Сирии Политика, 03:31
В ЕК предупредили, что беженцы с Украины останутся на «долгие годы» Политика, 03:26
Ученые оценили опасность вирусной «тридемии» для России Общество, 03:00
Посол в ФРГ счел антиисторической идею признать голодомор геноцидом Политика, 02:52
Украина решила бойкотировать ассамблею ОБСЕ до исключения России Политика, 02:47
Росгвардия нанесла удар по лодкам для переброски десанта ВСУ через Днепр Политика, 02:32
Самые большие скидки года
Скидки до 55% на подписку РБК Pro. Доступ ко всем материалам
Оформить подписку
Основателя «Тракторных заводов» приговорили к двум годам заключения Общество, 02:18
Роспотребнадзор опроверг данные о возвращении «ковид-контроля» Общество, 02:18
Памятник Екатерине II в Одессе предложили хранить на складе Политика, 01:22
США запретили ввоз оборудования Huawei и ряда других компаний из Китая Политика, 01:01
Путин заявил о неизменности планов по развитию России из-за спецоперации Политика, 00:54
Дуда назвал количество упавших в Польше ракет Политика, 00:24
Путин призвал «Ростех» использовать опыт по противодействию оружию Запада Политика, 00:17
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Украина решила бойкотировать ассамблею ОБСЕ до исключения России

Украина решила бойкотировать парламентскую ассамблею ОБСЕ до исключения России
Киев потребовал исключить Москву из парламентской ассамблеи ОБСЕ, отказавшись от участия в ней до соответствующего решения. Польша ранее отказала выдать России визы для участия в осенней сессии и заседания Совета министров ОБСЕ
Фото: Leonhard Foeger / Reuters
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Делегация Верховной рады Украины будет бойкотировать работу Парламентской ассамблеи ОБСЕ из-за нежелания организации исключить представителей России. Об этом заявила член делегации Евгения Кравчук, пишет УНИАН.

Она указала, что в пятницу, 25 ноября, постоянный комитет ассамблеи не смог скорректировать правила для исключения России. Бойкот продлится «до тех пор, пока эта международная организация не сможет сформировать свое отношение относительно участия в ней россиян», — пояснила Кравчук.

При этом российская делегация не получила польские визы для участия в осенней сессии ассамблеи, которая проходит в Польше 24-26 ноября, рассказал в середине месяца глава сенаторской делегации Владимир Джабаров. В польском МИДе затем рассказали о решении не выдавать визы делегации России и на заседание Совета министров ОБСЕ, которое состоится в городе Лодзь 1–2 декабря. «Россия должна быть изолирована», поскольку ее интересы совершенно противоположны целям организации, пояснил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

Решение Варшавы раскритиковали власти России. В российском МИДе назвали эти действия провокационными и беспрецедентными, увидев их несовместимость со статусом председателя ОБСЕ. Кроме того, в министерстве считают, что Польша поставила регламент Евросоюза выше обязательств ОБСЕ(с февраля глава МИД России Сергей Лавров находится под санкциями ЕС, ему также было отказано в праве на въезд).

Представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение Польши не пускать Лаврова является «головной болью для ОБСЕ». «Подобные заявления вряд ли могут доставить дискомфорт российской стороне», — заверил он.

Читайте на РБК Pro
«Бег помогает разобраться с проблемами»: глава Lululemon — о спорте
Как финансовому директору сохранить работу в 2023 году
«Как мало мы работали»: каково было в Twitter до Илона Маска
На рынке труда закончилась «старая нормальность». Подводим итоги-2022


 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Парламентская ассамблея ПА ОБСЕ ОБСЕ бойкот исключение
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Франция сообщила о запуске в ОБСЕ механизма по правам человека в России
Политика
Лавров заявил, что работу Минской группы ОБСЕ остановили США и Франция
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter