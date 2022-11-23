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Тайвань сообщил о приближении к острову самолетов и кораблей КНР

Оборонное ведомство Тайваня зафиксировало в прилегающем к острову регионе четыре корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), два истребителя и военный вертолет. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

«Сегодня к 06:00 утра (01:00 мск) вокруг Тайваня было обнаружено три летательных аппарата и четыре корабля НОАК», — сказано в сообщении.

По данным минобороны Тайваня, в ходе маневров два истребителя J-16 совершили заход в опознавательную зону ПВО Тайваня на юго-западном участке, а к востоку от острова было зафиксировано появление палубного противолодочного вертолета Ка-28.

Тайваньские военные в ответ поднимали самолеты, распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.

В 1949 году на Тайвань после поражения в гражданской войне с коммунистами эвакуировалась администрация Китайской Республики и правящей партии Гоминьдан, которая не признала законность коммунистического правительства КНР.

Пекин суверенитет Тайваня не признает и считает его одной из китайских провинций.

В апреле этого года, после визита группы американских конгрессменов, ситуация вокруг Китая и Тайваня обострилась. Пика эскалация достигла в начале августа, когда Тайвань посетила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Ее визит вызвал резкую критику со стороны Китая. Он считает Тайвань своей провинцией и выступает против его контактов с представителями стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

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Между Вашингтоном и Тайванем нет дипломатических отношений. Однако в США действует «Закон об отношениях с Тайванем», который предполагает оборонительную помощь со стороны Вашингтона в случае внешней угрозы безопасности Тайваню.

Президент США Джо Байден ранее неоднократно заявлял, что США готовы к военному ответу на применение силы Китая против Тайваня. При этом он подчеркивал, что страна придерживается политики одного Китая, однако это не значит, что власти КНР имеют право применять силу, чтобы захватить Тайвань.

На фоне обострения напряженности Китай 10 августа опубликовал «Белую книгу». Этот документ обновляется каждые два года, в нем излагается национальная оборонная стратегия страны. В новой редакции «Белой книги» Китай, в частности, допустил захват Тайваня силой. К решительным действиям он пригрозил перейти, если «внешние интервентные силы» пересекут «красную черту».

Теги
Тайвань КНР самолеты военные корабли Китай
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