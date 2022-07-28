Минобороны заявило об ударе авиации по батальону ВСУ в Херсонской области

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Российская авиация нанесла удары по позициям украинских войск в районе села Тополиное в Херсонской области, в результате полностью утратил боеспособность батальон 60-й пехотной бригады Вооруженных сил Украины, утверждает российское Минобороны. По данным российской стороны, только за истекшие сутки погибли более 130 военнослужащих этого подразделения.

Еще один удар авиация нанесла в районе населенного пункта Артемовск, уничтожено до 70 человек личного состава и более пяти единиц бронетехники.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

За сутки были нанесены удары по девяти пунктам управления, в том числе 68-й пехотно-егерской бригады в районе Павловки в ДНР, 53-й механизированной бригады в районе Малые Щербаки Запорожской области, 28-й механизированной бригады в районе Посад-Покровское Херсонской области. В районе Крамоторска многоцелевым истребителем Су-35 уничтожена украинская пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Киев ввел военное положение. Представители 141 из 193 стран Генеральной ассамблеи ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.

Российское Минобороны настаивает, что наносит удары на территории Украины только по военным объектам.