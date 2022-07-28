Минобороны заявило об ударе авиации по батальону ВСУ в Херсонской области

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июля
EUR ЦБ: 61 (+1,6) Инвестиции, 27 июл, 15:59
Курс доллара на 28 июля
USD ЦБ: 60,22 (+1,56) Инвестиции, 27 июл, 15:59
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 14:18
Риелторы зафиксировали снижение средней суммы сделок с жильем в Москве Недвижимость, 14:14
Кадыров призвал «киевскую верхушку» быть готовой к «стуку в дверь» Политика, 14:14
Путин назначил начальником военполита Вооруженных сил генерала Горемыкина Политика, 14:13
Как интернет-магазины с помощью видео удерживают пользователей Pro, 14:13
Потапова обыграла обидчицу Дьяченко и пробилась в 1/4 турнира в Праге Спорт, 14:03
Житель Таганрога получил 4 года по делу о краже из «самолета Судного дня» Общество, 14:02
Обрести свободу, не жертвуя комфортом: гибридный формат жилья в Москве РБК Стиль и Донстрой, 13:55
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Песков заявил об отсутствии соглашений по обмену Бута на Уилана и Грайнер Политика, 13:52
«Макдоналдс», Paulig, Valio: как теперь называются знакомые бренды Общество, 13:46 
Спасение застревающих: как сделать российские лифты безопаснее Партнерский проект, 13:45
Брокеры стали лидерами по росту жалоб на финансовые организации Финансы, 13:41
Винер оценила решение о допуске россиян до конгресса федерации гимнастики Спорт, 13:39
Кремль заявил о тревожной динамике по коронавирусу Политика, 13:36
Военная операция на Украине ,  

Минобороны заявило об ударе авиации по батальону ВСУ в Херсонской области

Video

Российская авиация нанесла удары по позициям украинских войск в районе села Тополиное в Херсонской области, в результате полностью утратил боеспособность батальон 60-й пехотной бригады Вооруженных сил Украины, утверждает российское Минобороны. По данным российской стороны, только за истекшие сутки погибли более 130 военнослужащих этого подразделения.

Еще один удар авиация нанесла в районе населенного пункта Артемовск, уничтожено до 70 человек личного состава и более пяти единиц бронетехники.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

За сутки были нанесены удары по девяти пунктам управления, в том числе 68-й пехотно-егерской бригады в районе Павловки в ДНР, 53-й механизированной бригады в районе Малые Щербаки Запорожской области, 28-й механизированной бригады в районе Посад-Покровское Херсонской области. В районе Крамоторска многоцелевым истребителем Су-35 уничтожена украинская пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Киев ввел военное положение. Представители 141 из 193 стран Генеральной ассамблеи ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.

Российское Минобороны настаивает, что наносит удары на территории Украины только по военным объектам.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Andrew Burton / Getty Images 150 тыс. руб. для новичка: сколько готовы платить датасаентистам
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту
Статьи
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images «Я нынешний был бы противен себе в 20 лет»: как отдыхает Билл Гейтс
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock До 250 тыс. руб: сколько платят сотрудникам маркетплейсов
Статьи
Pro x The Economist
Фото: China Photos / Getty Images Грозит ли Китаю энергетический кризис — The Economist
Статьи
Pro
Ким Бом Су Как паренек из трущоб стал самым богатым корейцем, потеснив главу Samsung
Статьи
Pro
Фото: Mary Turner / Getty Images «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами
Инструкции
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи

Теги
Украина Херсон ВКС
Материалы по теме
Минобороны сообщило об уничтожении пунктов ВСУ на заводе в Николаеве
Политика
В Херсонской области заявили о провале украинского контрнаступления
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter