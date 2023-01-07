В ЛНР произошел взрыв на магистральном газопроводе

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На магистральном газопроводе в Луганской народной республике произошел взрыв, вызвавший пожар. Об этом сообщило предприятие «Луганскгаз» в своем телеграм-канале.

«Вечером 7 января в городе Лутугино произошел взрыв на магистральном газопроводе с дальнейшим возгоранием», — говорится в сообщении. Там уточнили, что без газоснабжения остаются около 11 тыс. абонентов Лутугинского района, ведутся работы по тушению огня.

Лутугино находится на юге Луганской народной республики. В администрации района заявили, что до окончания ремонтных работ будет произведено полное отключение газоснабжения, его восстановят только по окончании ремонта. Позже пресс-служба «Луганскгаза» сообщила, что временно без газа остались 13 тыс. абонентов. Специалисты компании ликвидировали пожар.

20 декабря в Чувашии произошел взрыв на газопроводе, по которому газ идет из Западной Сибири в Европу через Украину. После взрыва там также возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за взрыва и пожара по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). После взрыва «Газпром» сообщил о штатной транспортировке газа по параллельным газопроводам.