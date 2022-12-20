Спасатели ликвидировали факельное горение на магистральном газопроводе в Чувашии

Спасатели ликвидировали факельное горение на газопроводе в Чувашии

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Экстренные службы ликвидировали факельное горение на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы ГУ МЧС по республике.

«Установлено, что прорыв произошел во время проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального подземного газопровода Уренгой — Помары — Ужгород диаметром 1420 мм», — отмечается в сообщении.

В ликвидации пожара участвуют 37 человек и 13 единиц техники.

Взрыв произошел 20 декабря близ деревни Ямбахтино. Уренгой — Помары — Ужгород — экспортный российский газопровод, построенный в начале 1980-х годов, по нему газ транспортируется из Западной Сибири в Европу. В пресс-службе главы Чувашии сообщили, что до возгорания эксплуатирующая организация проводила работы, обстоятельства выясняются.

По последним данным, в результате взрыва погибли три человека, один человек пострадал.