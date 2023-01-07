Кадыров опроверг гибель чеченских командиров на Украине

Кадыров опроверг сообщения о гибели чеченских командиров, заявив об их «полном здравии»

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Слова о гибели чеченских командиров в зоне проведения военной операции не соответствуют действительности. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

«В последние дни раскачиваются новости о якобы гибели в зоне проведения специальной военной операции того или иного командира из Чеченской Республики. <...> Наши отважные командиры в полном здравии и прекрасном расположении духа. Они настроены только на победу», — написал Кадыров.

Он добавил, что депутат Госдумы Адам Делимханов посетил расположение подразделений из Чечни на марьинском направлении и побеседовал с начальником отдела МВД по Курчалоевскому району Чечни Рустамом Агуевым, командиром батальона «Запад-Ахмат» Исмаилом Агуевым, командиром полка специального назначения «Север-Ахмат» Зайнди Зингиевым и его заместителем Хасейном Мудуевым.

29 декабря, во время своей прямой линии, глава Чечни анонсировал «более жесткий» этап операции «Возмездие» на Украине — отдельной военной операции, первый этап которой прошел в конце октября. Он отметил, что «возмездие продолжается».

Впервые Кадыров рассказал о ней 28 октября. Тогда, по его словам, на николаево-криворожском направлении участники «Возмездия» уничтожили 657 бойцов и ранили 300. Также было уничтожено 40 единиц специальной военной техники.