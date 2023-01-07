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МВД назвало число участников богослужений на Рождество

МВД: в богослужениях на Рождество приняли участие более 1,3 млн человек
Фото: МВД России
Фото: МВД России

Полицейские обеспечили общественный порядок во время празднования Рождества — в охране богослужений были задействованы почти 50 тыс. сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Охрану общественного порядка во время Рождественского сочельника и праздничных богослужений обеспечивали более 49,7 тыс. сотрудников органов внутренних дел», — сказала Волк.

Она отметила, что в богослужениях, состоявшихся на территории России, приняли участие более 1,3 млн человек, при этом нарушений общественного порядка зарегистрировано не было.

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В Москве в связи с Рождеством была продлена работа метро и МЦК — этот транспорт работал до 2:00, до того же часа был продлен режим работы автобусов КМ. В рождественскую ночь патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед богослужением призвал верующих помолиться за прихожан и клириков Украинской православной церкви (УПЦ), «которых сегодня изгоняют из Киево-Печерской лавры — той лавры, которая в течение столетий была хранительницей подлинного, неискаженного православия».

Утром 7 января в главном соборном храме Киево-Печерской лавры — Успенском соборе — впервые провел праздничное богослужение глава Православной церкви Украины (ПЦУ, ее РПЦ считает раскольнической) митрополит Епифаний.

Президент Владимир Путин поздравил православных и всех россиян с Рождеством. «Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость», — говорится в поздравлении главы государства.

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МВД Рождество Ирина Волк
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