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Власти Москвы продлили работу метро, МЦК и МЦД в рождественскую ночь

Власти Москвы продлили до 2:00 часов работу метро и МЦК в рождественскую ночь
Фото: Екатерина Ветохина / ТАСС
Фото: Екатерина Ветохина / ТАСС

В Москве в рождественскую ночь с 6 на 7 января метро и МЦК, будут работать до 02:00 часов, до того же часа продлят режим работы автобусов КМ, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Работу Московских центральных диаметров (МЦД) продлят до 03:00. На полчаса дольше будет ходить по улицам наземный городской транспорт. До 03:30 пассажиры смогут воспользоваться 159 маршрутами, в том числе 15 трамвайными и 16 ночными», — говорится в сообщении.

Ранее власти Москвы предупреждали, что на новогодних праздниках, со 2 по 7 января, изменится движение поездов по кольцевой линии метро, при этом все станции Кольцевой линии будут открыты, пересадки продолжат работать. 2–4 января поезда будут следовать только против часовой стрелки. 5–7 января поезда будут следовать по часовой стрелке.

Теги
Москва городской транспорт Метро МЦК Рождество
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