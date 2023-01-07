В ЛНР заявили об убийстве лидера украинского нацбатальона «Свобода»

Александр Полищук (Фото: kommunist / Telegram)

Один из руководителей украинского нацбатальона «Свобода» Александр Полищук (позывной «Альпинист») убит российскими войсками. Об этом сообщил помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев в своем телеграм-канале.

«В Артемовске нашими войсками ликвидирован один из главарей украинского нацбата «Свобода», уроженец Белой Церкви Александр Полищук», — заявил Киселев.

Украинская журналистка Наталья Позняк сообщила в своем Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), что 45-летний Полищук погиб 23 декабря под Артемовском. По ее информации, он участвовал в боях за Лисичанск и Северодонецк. Обстоятельства смерти она не уточнила.

Ранее основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что украинские военные создали «500 линий обороны» в Артемовске, поэтому продвижение российских войск идет с трудом. По его словам, Артемовск — это «крепость в каждом доме».

30 декабря советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что вооруженные силы столкнулись с серьезными потерями в районе Артемовска и находящегося рядом с ним города Соледара. Глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что украинские военные несут значительные потери и «попросту деморализованы».

Артемовск (украинское название — Бахмут) находится на севере ДНР, к северу от Горловки. Минобороны России и власти ДНР с начала декабря прошлого года заявляют о наступлении в районе этого города.