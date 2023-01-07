В ЛНР заявили об убийстве лидера украинского нацбатальона «Свобода»
Один из руководителей украинского нацбатальона «Свобода» Александр Полищук (позывной «Альпинист») убит российскими войсками. Об этом сообщил помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев в своем телеграм-канале.
«В Артемовске нашими войсками ликвидирован один из главарей украинского нацбата «Свобода», уроженец Белой Церкви Александр Полищук», — заявил Киселев.
Украинская журналистка Наталья Позняк сообщила в своем Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), что 45-летний Полищук погиб 23 декабря под Артемовском. По ее информации, он участвовал в боях за Лисичанск и Северодонецк. Обстоятельства смерти она не уточнила.
Ранее основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что украинские военные создали «500 линий обороны» в Артемовске, поэтому продвижение российских войск идет с трудом. По его словам, Артемовск — это «крепость в каждом доме».
30 декабря советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что вооруженные силы столкнулись с серьезными потерями в районе Артемовска и находящегося рядом с ним города Соледара. Глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что украинские военные несут значительные потери и «попросту деморализованы».
Артемовск (украинское название — Бахмут) находится на севере ДНР, к северу от Горловки. Минобороны России и власти ДНР с начала декабря прошлого года заявляют о наступлении в районе этого города.