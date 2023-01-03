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Вильфанд предупредил москвичей о «самой холодной пятидневке» в XXI веке

Синоптик Вильфанд предупредил москвичей о «самой холодной пятидневке века» с 6 января

Москвичей с 6 по 10 января ожидает «самая холодная пятидневка» с начала XXI века, температура будет достигать минус 29 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Он отметил, что похолодание будет очень резким: до 6 января в столице прогнозируется достаточно комфортная температура с морозами 2-6 градусов.

«Очень резкое похолодание, обвал холода просто, будет 6 января. Ночью морозы будут до 20-22 градусов, а днем тоже без жары — до 18-20 градусов. В рождественскую ночь они еще сильнее окрепнут — до 27 градусов, а 8 января — даже до 29 градусов. Температурный фон днем, включая 9 января, когда все будут выходить на работу, будет около минус 20 градусов», — рассказал синоптик.

По словам Вильфанда, длительный период аномально холодной погоды — это опасное метеорологическое явление. Он отмечает, что в эти дни в столице температура будет на 15 и больше градусов ниже нормы. «Суровые и лютые морозы ожидаются», — сказал метеоролог, добавив, что, по предварительным расчета, после 10 января температура воздуха в столице начнет повышаться.

2 января в Москве был побит температурный рекорд 2007 года: температура воздуха ночью поднялась до плюс 6,2 градуса, а первый день года стал самым теплым за всю историю в столице и Санкт-Петербурге. Однако в тот же день Вильфанд предупредил, что к рождественским праздникам москвичей ожидают морозы до минус 26 градусов.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в четверг, 5 января, в столице будет температура от минус 6 до минус 4 градусов, а ночью она резко упадет до минус 22 градусов. Самым холодным днем в ближайшее время станет 7 января — в Рождество в Москве ожидаются морозы до минус 25 градусов. В ночь на 8 января температура будет достигать минус 29 градусов.

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