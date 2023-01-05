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Вильфанд спрогнозировал морозы до 53 градусов в ряде регионов России

Вильфанд спрогнозировал морозы от 15 до 53 градусов в ряде российских регионов

Морозы от 48 до 53 градусов в ближайшие дни ожидаются в Якутии, Магаданской области и на Чукотке, при этом в регионах европейской части России возможно снижение температуры до минус 34-47 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В период с 5 по 9 января в Архангельской области, Ненецком автономном округе прогнозируется до 30-37 градусов мороза, в Коми — до 30-39 градусов мороза, в Карелии — до 26 градусов мороза, в Вологодской области — до 33 градусов мороза, в самом Питере — до 23-25 градусов мороза. С 7 по 9 января в Вологодской области будут морозы до 20-21 градуса, в Астраханской области — до 17-19 градусов мороза, в Ростовской области — до 15-17 градусов мороза», — рассказал он.

По словам Вильфанда, в регионах Северо-Западного федерального округа температура ниже климатической нормы будет на 8-19 градусов, а в регионах Южного федерального округа — на 7-11 градусов ниже нормы. В регионах Уральского федерального округа температура прогнозируется на 11-20 градусов ниже нормы с четверга.

«В Свердловской области с 5 по 9 января ожидается до 34 градусов мороза, в Челябинской области — до 33-34 градусов мороза, в Курганской области — до 25-30 градусов мороза, в Тюменской области — примерно такие же температуры, а вот на севере Урала совсем холодина. В Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах — там до 45-47 градусов мороза», — сообщил метеоролог.

3 января Вильфанд предупредил москвичей о «самой холодной пятидневке» — периоде с 6 по 10 января, в котором температура будет ниже 29 градусов. Он отметил, что похолодание наступит очень резко: до 6 января в столице прогнозируется температура с морозами 2-6 градусов. По его словам, длительный период аномально холодной погоды — опасное метеорологическое явление, поскольку в эти дни температура будет на 15 и больше градусов ниже нормы.

Теги
Роман Вильфанд Гидрометцентр Погода морозы
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