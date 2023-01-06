Синоптик объяснил появление солнечного гало над Москвой

Жители Москвы 6 января могли наблюдать над городом солнечное гало — светящееся кольцо вокруг Солнца, рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Дело в том, что сейчас в верхних слоях атмосферы имеются облака верхнего яруса — они почти прозрачные, неплотные и располагаются на высоте от 7 до 9 километров. Эти облака состоят не из капелек дождя, а из снежинок или льдинок. Глядя на солнечный диск, можно увидеть белый круг — это результат преломления солнечных лучей в этих кристалликах льда», — объяснил он.

По его словам, для зимы это частое погодное явление. Оно возникает при ясной погоде, отсутствии облаков нижнего и среднего яруса, при этом облака верхнего яруса должны быть неплотными и состоять из мелких кристалликов льда.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что москвичей ожидает «самая холодная пятилетка» с начала XXI века. По его словам, днем 6 января температура воздуха в столице опустится до 18–20 градусов, в ночь с 6 на 7 января — до 27 градусов, 8 января — до 29 градусов.

