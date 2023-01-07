США впервые отправят Украине зенитные ракеты Sea Sparrow

Зенитные ракеты Sea Sparrow будут интегрированы с системами «Бук», уточнила заместитель помощника главы Пентагона

Фото: Seaman Matthew Brown / Zuma / ТАСС

США передадут Украине зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением. Об этом говорится в обнародованном Пентагоном заявлении.

При этом американское Минобороны не уточнило точное число ракет, которое Вашингтон планирует отправить Киеву в рамках крупнейшего пакета военной помощи.

«Пакет включает <...> ракеты RIM-7 для противовоздушной обороны», — следует из заявления.

По словам заместителя помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лауры Купер, ракеты Sea Sparrow будут интегрированы с системами «Бук».

В очередной пакет военной помощи Украине также войдут:

50 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, 500 противотанковых ракет и 250 тыс. боеприпасов;

100 бронетранспортеров M113;

55 машин с противоминной защитой MRAP;

138 армейских внедорожников HMMWV;

боеприпасы для РСЗО HIMARS;

4 тыс. авиационных ракет Zuni;

около 2 тыс. противотанковых ракет;

противопехотные мины Claymore.

Ранее, 6 января, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд. Из них $225 млн рассчитано на долгосрочное укрепление военного потенциала страны и модернизацию ВСУ.

Пакет также включает $682 млн для партнеров США по НАТО на восточном фланге для предоставления им оружия.

«В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине более $24,9 млрд на помощь в сфере безопасности с начала работы администрации [президента США Джо] Байдена», — отметили в Пентагоне.

О том, что в очередной пакет войдут управляемые ракеты RIM-7, сообщали источники издания Politico.

Sea Sparrow — разработанная корпорацией Raytheon управляемая ракета класса «корабль — воздух» с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. По данным экспертов, новые версии ракеты способны разгоняться до скорости, вчетверо превышающей скорость звука, и поражать самолеты и крылатые ракеты на расстоянии до 50 км. Усовершенствованные версии ракет используются ВМС и морской пехотой США, а также флотами других стран.

По данным Politico, украинские военные смогут запускать такие ракеты с наземных платформ. Источники издания сообщили, что для запуска Sea Sparrow удалось приспособить пусковые установки разработанных во времена СССР комплексов «Бук».

