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«Страна.ua» узнала о просьбе экс-главы Нацбанка Украины об убежище

«Страна.ua»: экс-глава Нацбанка Украины Шевченко попросил власти Австрии об убежище
Кирилл Шевченко
Кирилл Шевченко (Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывший глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко, которого обвиняют в хищении около $5,6 млн у Укргазбанка, попросил власти Австрии предоставить ему убежище, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в юридических кругах.

По данным источников издания, свою просьбу Шевченко объяснил политическим преследованием на Украине. Собеседники «Страны.ua» считают, что таким образом экс-глава Нацбанка попытается усложнить процесс экстрадиции, которой будут добиваться украинские правоохранители.

Шевченко занимал пост главы Нацбанка Украины с 2020 года. В октябре 2022 года он подал в отставку, что объяснил проблемами со здоровьем. Источник «Страны.ua» также сообщал, что у бывшего главы регулятора «ухудшились отношения» с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. После отставки Шевченко Нацбанк возглавил Андрей Пышный.

Через несколько дней после подачи в отставку Шевченко предъявили обвинения в хищении средств в Укргазбанке. Он руководил правлением банка с 2014 по 2020 год. Следствие считает, что руководство Укргазбанка использовало информацию о договорах банковского обслуживания, заключенных с крупными клиентами. В 2014–2019 годах банк подписывал фиктивные договоры с физлицами и юрлицами, которые якобы привлекли туда этих крупных клиентов, будучи «агентами» банка, они ежемесячно незаконно получали вознаграждение, считает следствие. Ущерб от действий руководства Укргазбанка в Национальном антикоррупционном бюро оценили более чем в 206 млн грн (почти $5,6 млн).

В конце октября Шевченко объявили на Украине в розыск.

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Украина Нацбанк Украины Австрия убежище
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