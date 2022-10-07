Новым главой Нацбанка Украины стал Андрей Пышный

Кандидатуру Пышного внес президент Украины Владимир Зеленский. Предыдущий глава Нацбанка Кирилл Шевченко объявил об отставке 4 октября. Через день его обвинили в хищении $5,6 млн

Андрей Пышный (Фото: Zozuliadv / Wikipedia)

Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за назначение Андрея Пышного главой Нацбанка страны, сообщает «Страна.ua».

Президент Украины Владимир Зеленский внес проект постановления о назначении Пышного главой Нацбанка в Верховную раду накануне. Его кандидатуру поддержали 290 депутатов (всего в Раде 450 мест).

Андрей Пышный родился в 1974 году в селе Доброводы Тернопольской области. Окончил юридический факультет Черновицкого государственного университета, параллельно занимался юриспруденцией. В 2000-х работал в фирме «Юрек-Аудит» вместе с Арсением Яценюком и Андреем Иванчуком. Позже переехал в Киев, работал в структурах СНБО Украины и занимался партийной деятельностью с Яценюком. С 2014 по 2020 год был главой правления Ощадбанка. Как рассказывал депутат Рады Александр Дубинский, Пышный — близкий друг Андрея Ермака, главы офиса президента Украины.

Предыдущий глава НБУ Кирилл Шевченко, который возглавлял банк с 2020 года, объявил об отставке 4 октября. Свое решение он объяснил состоянием здоровья. Источник «Страна.ua» сообщил, что у главы регулятора были проблемы с сердцем, а после начала боевых действий на Украине они усилились. Однако помимо этого у Шевченко «ухудшились отношения» с главой офиса президента Ермаком, добавил собеседник издания.



6 октября специализированная антикоррупционная прокуратура Украины предъявила Шевченко обвинения в хищении средств в Укргазбанке (там он работал до назначения Нацбанк). По данным следствия, руководство Укргазбанка использовало информацию о договорах банковского обслуживания, заключенных с крупными клиентами. В период с 2014 по 2019 год банк подписывал фиктивные договоры с физлицами и юрлицами, которые якобы привлекли туда этих крупных клиентов будучи «агентами» банка. Ущерб в ведомстве оценили более чем в 206 млн грн (почти $5,6 млн).

В прокуратуре уточнили, что предъявленные Шевченко обвинения не касаются периода, когда тот возглавлял Нацбанк. Всего по делу проходит пять основных фигурантов — это бывшие и действующие должностные лица банковских учреждений.

После начала военных действий на Украине Нацбанк принял меры для стабилизации ситуации в финансовом секторе. В конце февраля регулятор запретил кредитным учреждениям страны совершать любые валютные операции с использованием российского или белорусского рубля. В середине марта было введено ограничение на вывоз за пределы страны ценностей на сумму более €10 тыс. А в начале июня Нацбанк повысил учетную ставку в 1,5 раза, с 10 до 25%.

Несмотря на это, в НБУ прогнозируют, что к концу года инфляция составит 30% годовых. В августе годовая инфляция на Украине составила 23%.