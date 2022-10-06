Ушедшего в отставку главу Нацбанка Украины обвинили в хищениях

По версии следствия, Шевченко и другие чиновники Укргазбанка платили посредникам за привлечение денег крупных клиентов. Но на деле клиенты размещали средства в госбанке по своей инициативе, и никаких услуг посредники не оказывали

Кирилл Шевченко (Фото: Владимир Тарасов / Ukrinform / ZUMA / ТАСС)

Бывшему главе Национального банка Украины (НБУ) Кириллу Шевченко, на днях объявившему об отставке, предъявили обвинения в хищении средств в Укргазбанке, сообщила в «Фейсбуке» (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины.

Шевченко руководил правлением Укргазбанка с 2014 года, пока в 2020-м не возглавил НБУ.

По данным следствия, руководство Укргазбанка использовало информацию о договорах банковского обслуживания, заключенных с крупными клиентами. В период с 2014 по 2019 год банк подписывал фиктивные договоры с физлицами и юрлицами, которые якобы привлекли туда этих крупных клиентов, будучи «агентами» банка. «За такие «агентские услуги» банк ежемесячно незаконно выплачивал «вознаграждение» этим лицам», — сообщили в прокуратуре. Ущерб от действий руководства Укргазбанка в ведомстве оценили более чем в 206 млн грн (почти $5,6 млн).

В прокуратуре уточнили, что предъявленные Шевченко обвинения не касаются периода, когда он возглавлял Нацбанк. Всего по делу проходят пять основных фигурантов — это бывшие и действующие должностные лица банковских учреждений.

Шевченко ушел в отставку с поста главы НБУ 4 октября. Решение он объяснил состоянием здоровья.

Источник «Страна.ua» сообщил, что у главы регулятора были проблемы с сердцем и после начала боевых действий на Украине они усилились. Однако, помимо этого, у Шевченко «ухудшились отношения» с главой офиса президента (ОП) Украины Андреем Ермаком, добавил собеседник издания. «ОП не нравится рост инфляции и девальвация гривны, которая обесценивает сбережения украинцев. При этом у [президента Украины Владимира] Зеленского хотят, чтобы НБУ печатал гривну, помогая эмиссией наполнять госбюджет, и не видят противоречия в двух задачах. Сначала на эту тему были лишь споры, после все переросло в конфликты», — пояснил источник издания.

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Где находится Шевченко, неизвестно, сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины.

По информации народных депутатов Ярослава Железняка и Александра Дубинского, новым главой Нацбанка может стать советник главы правления Ощадбанка Андрей Пышный. «Страна.ua» сообщала, что среди кандидатов — также посол Украины в США Оксана Маркарова.