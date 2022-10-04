Глава Нацбанка Украины объявил об отставке

По словам Шевченко, поводом стало состояние здоровья. Его отставку должна утвердить Верховная рада

Кирилл Шевченко (Фото: Данил Шамкин / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко уходит в отставку по состоянию здоровья, об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсетях, заявление также опубликовано на сайте регулятора.

«Друзья, в силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу и дальше игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю должность председателя Национального банка Украины», — написал он.

Шевченко поблагодарил руководство страны за доверие.

«С первых дней в НБУ я был прежде всего антикризисным менеджером и выполнил свою миссию: обеспечил бесперебойную работу финансовой системы в сверхсложное время <...>. [Нацбанк] обеспечил бесперебойную работу финансовой системы, не допустил панику на валютном рынке, остановил масштабный отток капитала ради защиты резервов, удержал инфляцию на адекватном уровне, подставил плечо государственному бюджету, понимая сложности с привлечением средств», — описал Шевченко достижения финансового регулятора.

Кириллу Шевченко 49 лет. НБУ он возглавил в июле 2020 года, до этого он был председателем правления Укргазбанка.

Утвердить отставку Шевченко и назначить нового главу Нацбанка должна Верховная рада.

Читайте на РБК Pro Pro Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+ Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+ Статьи Pro В Китае — кризис недвижимости и «плохих» долгов. Что будет с рынком акций В Китае — кризис недвижимости и «плохих» долгов. Что будет с рынком акций Статьи Pro Как в упаковке совместить экологичность и экономичность: шесть принципов Как в упаковке совместить экологичность и экономичность: шесть принципов Инструкции Pro Чего нельзя делать инвесторам во время падения рынка Чего нельзя делать инвесторам во время падения рынка Статьи Pro Что делать сотрудникам, если нарушены их права при частичной мобилизации Что делать сотрудникам, если нарушены их права при частичной мобилизации Инструкции Pro Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам Статьи Pro Почему резко дорожал рубль и что с ним может быть без торгов на бирже Почему резко дорожал рубль и что с ним может быть без торгов на бирже Статьи Pro Как раскрутить магазин на Wildberries Как раскрутить магазин на Wildberries Инструкции

После начала военных действий на Украине Нацбанк страны принял меры для стабилизации ситуации в финансовом секторе. В конце февраля регулятор запретил кредитным учреждениям страны совершать любые валютные операции с использованием российского и белорусского рублей. В середине марта было введено ограничение на вывоз за пределы страны ценностей на сумму более €10 тыс. А в начале июня Нацбанк повысил учетную ставку в полтора раза, с 10 до 25%.

Несмотря на это, в НБУ прогнозируют, что к концу года инфляция составит 30% годовых. В августе годовая инфляция на Украине уже достигла 23%.