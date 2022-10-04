Глава Нацбанка Украины объявил об отставке
Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко уходит в отставку по состоянию здоровья, об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсетях, заявление также опубликовано на сайте регулятора.
«Друзья, в силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу и дальше игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю должность председателя Национального банка Украины», — написал он.
Шевченко поблагодарил руководство страны за доверие.
«С первых дней в НБУ я был прежде всего антикризисным менеджером и выполнил свою миссию: обеспечил бесперебойную работу финансовой системы в сверхсложное время <...>. [Нацбанк] обеспечил бесперебойную работу финансовой системы, не допустил панику на валютном рынке, остановил масштабный отток капитала ради защиты резервов, удержал инфляцию на адекватном уровне, подставил плечо государственному бюджету, понимая сложности с привлечением средств», — описал Шевченко достижения финансового регулятора.
Кириллу Шевченко 49 лет. НБУ он возглавил в июле 2020 года, до этого он был председателем правления Укргазбанка.
Утвердить отставку Шевченко и назначить нового главу Нацбанка должна Верховная рада.
После начала военных действий на Украине Нацбанк страны принял меры для стабилизации ситуации в финансовом секторе. В конце февраля регулятор запретил кредитным учреждениям страны совершать любые валютные операции с использованием российского и белорусского рублей. В середине марта было введено ограничение на вывоз за пределы страны ценностей на сумму более €10 тыс. А в начале июня Нацбанк повысил учетную ставку в полтора раза, с 10 до 25%.
Несмотря на это, в НБУ прогнозируют, что к концу года инфляция составит 30% годовых. В августе годовая инфляция на Украине уже достигла 23%.