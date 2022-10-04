Глава Нацбанка Украины объявил об отставке

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 56,17 (+1,78) Инвестиции, 16:13
Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 58,79 (+1,22) Инвестиции, 16:13
Федерация выпустила новый кодекс этики российских фигуристов Спорт, 21:14
В МИДе заявили о приближении к «опасной черте» конфликта России и НАТО Политика, 21:14
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:04
Как справиться с осложнениями после коронавирусной инфекции РБК и Stada, 21:02
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:58
Британия продлит развертывание своих средств ПВО в Польше Политика, 20:51
Краснов заявил, что Запад и не пытался скрыть подрыв «Северных потоков» Политика, 20:46
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Нобелевку по физике дали за доказательство, что «Бог не играет в кости» Общество, 20:41
Плющенко посоветовал Ягудину купить себе плед и подшивку газеты «Жизнь» Спорт, 20:40
Топ-6 направлений медтуризма в России Партнерский проект, 20:38
Матч Лиги чемпионов начался на 15 минут позже из-за опоздания «Спортинга» Спорт, 20:25
Акции Twitter выросли на 17% на новости о планах Маска вернуться к сделке Инвестиции, 20:17
В Думе предложили отсрочку от мобилизации для родителей детей-инвалидов Политика, 20:16
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 20:15
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава Нацбанка Украины объявил об отставке

Глава Нацбанка Украины объявил об отставке из-за проблем со здоровьем
По словам Шевченко, поводом стало состояние здоровья. Его отставку должна утвердить Верховная рада
Кирилл Шевченко
Кирилл Шевченко (Фото: Данил Шамкин / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко уходит в отставку по состоянию здоровья, об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсетях, заявление также опубликовано на сайте регулятора.

«Друзья, в силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу и дальше игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю должность председателя Национального банка Украины», — написал он.

Шевченко поблагодарил руководство страны за доверие.

«С первых дней в НБУ я был прежде всего антикризисным менеджером и выполнил свою миссию: обеспечил бесперебойную работу финансовой системы в сверхсложное время <...>. [Нацбанк] обеспечил бесперебойную работу финансовой системы, не допустил панику на валютном рынке, остановил масштабный отток капитала ради защиты резервов, удержал инфляцию на адекватном уровне, подставил плечо государственному бюджету, понимая сложности с привлечением средств», — описал Шевченко достижения финансового регулятора.

Кириллу Шевченко 49 лет. НБУ он возглавил в июле 2020 года, до этого он был председателем правления Укргазбанка.

Утвердить отставку Шевченко и назначить нового главу Нацбанка должна Верховная рада.

Нацбанк Украины повысил учетную ставку с 10 до 25%
Экономика
Здание национального банка Украины

Читайте на РБК Pro
Pro
Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images В Китае — кризис недвижимости и «плохих» долгов. Что будет с рынком акций
Статьи
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Как в упаковке совместить экологичность и экономичность: шесть принципов
Инструкции
Pro
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва» Чего нельзя делать инвесторам во время падения рынка
Статьи
Pro
Что делать сотрудникам, если нарушены их права при частичной мобилизации
Инструкции
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам
Статьи
Pro
Почему резко дорожал рубль и что с ним может быть без торгов на бирже
Статьи
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК Как раскрутить магазин на Wildberries
Инструкции

После начала военных действий на Украине Нацбанк страны принял меры для стабилизации ситуации в финансовом секторе. В конце февраля регулятор запретил кредитным учреждениям страны совершать любые валютные операции с использованием российского и белорусского рублей. В середине марта было введено ограничение на вывоз за пределы страны ценностей на сумму более €10 тыс. А в начале июня Нацбанк повысил учетную ставку в полтора раза, с 10 до 25%.

Несмотря на это, в НБУ прогнозируют, что к концу года инфляция составит 30% годовых. В августе годовая инфляция на Украине уже достигла 23%.

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Нацбанк Украины Украина
Материалы по теме
Нацбанк Украины допустил конфискацию активов «Сбера» и Проминвестбанка
Финансы
Нацбанк Украины повысил учетную ставку с 10 до 25%
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter