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Бывшего главу Нацбанка Украины объявили в розыск

НАБУ объявило в розыск экс-главу Нацбанка Украины Шевченко по делу о хищениях
Экс-глава Нацбанка проходит по делу о хищениях у Укргазбанка c использованием служебного положения, которые, по данным НАБУ, составили $5,6 млн. Он возглавлял Укргазбанк с 2014 по 2020 год
Кирилл Шевченко
Кирилл Шевченко (Фото: Wikimedia Commons)

Экс-главу Нацбанка Украины Кирилла Шевченко объявили в розыск по подозрению в хищении у Укргазбанка, сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ).

Фото:nabu.gov.ua
Фото: nabu.gov.ua

«Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемых в уголовном производстве от 20.02.2019 по фактам совершения должностными лицами АБ «Укргазбанк» в составе организованной группы хищения средств этого банка путем злоупотребления служебным положением, служебного подлога», — говорится в сообщении.

Вместе с ним в розыск объявлены экс-зампред Укргазбанка Денис Чернышов и заместитель директора департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами Елена Хмеленко. Все они подозреваются по статьям о присвоении и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением и служебном подлоге.

Шевченко покинул пост главы Нацбанка в начале октября, спустя два дня ему предъявили обвинения в хищении средств в Укргазбанке.

Следствие считает, что руководство Укргазбанка использовало информацию о договорах банковского обслуживания, заключенных с крупными клиентами. В 2014–2019 годах банк подписывал фиктивные договоры с физлицами и юрлицами, которые якобы привлекли туда этих крупных клиентов, будучи «агентами» банка, им ежемесячно незаконно выплачивали вознаграждение. Ущерб от действий руководства Укргазбанка в НАБУ оценили более чем в 206 млн грн (почти $5,6 млн).

Обвинения в адрес Шевченко не связаны с руководством им нацбанком. Всего, по данным НАБУ, по делу проходят пять человек.

С поста главы регулятора Шевченко ушел 4 октября, объяснив свою отставку проблемами со здоровьем. На этой должности он работал с 2020 года. Источник «Страна.ua» сообщил, что у Шевченко были проблемы с сердцем и после начала боевых действий на Украине они усилились. Однако, помимо этого, у Шевченко «ухудшились отношения» с главой офиса президента (ОП) Украины Андреем Ермаком, добавил собеседник издания. После отставки Шевченко Нацбанк возглавил Андрей Пышный.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
НАБУ Нацбанк Украины Украина
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Ушедшего в отставку главу Нацбанка Украины обвинили в хищениях
Общество
Новым главой Нацбанка Украины стал Андрей Пышный
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