Министр обороны Украины обвинил Москву в проблемах с дисциплиной в ВСУ

Алексей Резников (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Закон об усилении ответственности для украинских военных был предложен военным руководством из-за проблем с дисциплиной, их устраивали «подстрекатели, которых проплачивали россияне», заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает «Страна.ua».

«Это была инициатива военных, потому что есть проблемы в определенных ситуациях с дисциплиной, и этим пользуются некоторые люди, злоупотребляющие. Были подстрекатели, их проплачивали россияне, а дальше эти люди избегали ответственности. То есть принцип неотвратимости наказания не работал на этом моменте», — сказал Резников.

Закон, о котором идет речь, был принят Верховной радой Украины в декабре 2022 года. Перед его внесением на рассмотрение на сайте украинского президента была опубликована петиция с просьбой ветировать этот законопроект. К 20 декабря она набрала более 32 тыс. голосов (для рассмотрения необходимо набрать 25 тыс. голосов).

Данный документ предполагает увеличение сроков лишения свободы за ряд нарушений воинской дисциплины, а также исключение возможности условного срока или досрочного освобождения в условиях боевых действий.

В частности, за невыполнение приказа предусматривается от трех до семи лет лишения свободы, за самовольное оставление части или места службы — от пяти до десяти лет, за дезертирство — от пяти до 12 лет, за самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием — от пяти до десяти лет тюрьмы.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поддержал принятие закона. Он объяснил, что из-за невыполнения военными приказов и прочих нарушений дисциплины «оголенные участки фронта» приходится закрывать собой другим военнослужащим, что приводит к «увеличению потерь». «Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть», — добавил он.